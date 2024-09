Estorsioni nel napoletano duro colpo al clan Mallardo Quattro arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPer conto delimponevano leagli imprenditori dell’hinterland a nord di Napoli per consentire loro di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Giugliano al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea. Il gip del Tribunale di Napoli contesta, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso nonché di tentateaggravate dal metodo mafioso. Si tratta di Giovanni Di Cicco, 62 anni, di Vincenzo Strino, 57 anni, di Sabatino Cimmino, 44 anni, e di Antonio Russo, 55 anni. Lesarebbero state tentate il 3 e il 26 settembre 2018 ai danni di imprese che stavano lavorando in località Varcaturo di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.