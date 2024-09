Cara Spal con il Sestri trampolino di lancio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lanon ha mai smesso di seguirla, tanto che spesso e volentieri lo si vede sugliti dello stadio Mazza. Nel Carpi ha giocato soltanto un anno e inevitabilmente è meno legato alla maglia biancorossa, anche se quella stagione 1995-96 continua a portarla nel cuore. Emanuele Cancellato ha scritto pagine importanti della storia di entrambe le squadre che lunedì prossimo si affronteranno a Ferrara. "Ho giocato soltanto un campionato nel Carpi, ma conservo un bellissimo ricordo – commenta il doppio ex –. La nostra squadra era stata costruita per salvarsi, ma disputò un torneo sopra le aspettative e arrivammo a una manciata di punti dai playoff". Era il Carpi di un certo mister De Biasi che qualche anno dopo ritrovò a Ferrara "Esatto, segnai 15 gol in serie C1 e mi trovai benissimo sotto ogni punto di vista, anche con i tifosi e la società .