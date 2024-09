Ciclismo Il trofeo Smerilli finisce alla Stella Bike

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Ennesimoin bacheca: il prestigioso ‘nella bacheca delladi Monte San Giusto, salita per la terza volta consecutiva sul primo gradino, forte dei propri 48 cicloturisti rossobianconeri in blocco compatto. Ad affiancare sul podio la scuderia sangiustese è stata la fermana Sace (43 in gruppo) insieme con la portoelpidiense associazione dei 38 ironici e impegnati Skatenaty. Quarto posto per il Club Pedale Finproject di Montecosaro Scalo (31 al via). Con la massiccia partecipazione dei pedalatori maceratesi, ilLambertoha vissuto la 48ª edizione, sull’asse Porto S.Elpidio – Loreto per l’organizzazione del Gruppo Sportivo Marina Picena e la regia di Giuseppe Luciani. Varie centinaia al via in piazza Garibaldi (412 in lizza per la classifica delle società) ed altrettante spontaneamente adinserirsi in carovana.