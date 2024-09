C' è il caso eclatante dell' influencer Andrew Tate guru misogino Ma sono misogini e pericolosi anche gli haters che dietro le loro tastiere attaccano chi parla di parità Esistono modelli alternativi per i maschi del futuro? Ne abbiamo parlato con un filosofo | maschio bianco e femminista

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) In un’epoca come questa in cui la sensibilità sociale sui temia violenza sulle donne edi genere è aumentata esponenzialmente, «c’è chi, inevitabilmente, arranca. Ed è ilo etero e tendenzialmente: colui che non aveva mai messo in discussione se stesso», spiega Lorenzo Gasparrini, “alla faccia di chi dice che non è possibile”, molto impegnato proprio su questi temi (ha scritto Perché il femminismo serveagli uomini e I ragazzi posessere femministi?). «Se le donne ragionanoa propria identità di genere dagli albori del femminismo, isi autorappresentano come il moo base, la normalità».