Avvocati nel 2023 calo del 23% in Campania Tra i più bassi d’Italia il reddito medio delle donne di legge

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nellaha registrato undel 2,5% degliattivi iscritti alla Cassa Forense, a fronte dell’1,8% a livello nazionale. Nella regione glisono passati da 32.624 nel 2022 a 31.816 nel; si tratta di circa 800 professionisti in meno, concentrati soprattutto nel distretto giudiziario di Napoli. Notevole la differenza tra i due distretti della regione: in quello di Napoli ci sono 27.229attivi, mentre in quello di Salerno sono solo 6.558. Nonostante il, laè la terza regione in Italia per numero di avvocate attive (13.572), preceduta solo da Lombardia (18.169) e Lazio (14.776). Tuttavia, la percentuale dirispetto agli uomini nelè la più bassa, attestandosi al 42,7% del totale.