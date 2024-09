Padel | Juani Mieres nuova vita da coach | Il mio cambiamento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) Un ex numero uno del mondo delche, adesso, è prontissimo per regalare tutta la sua esperienza ad altri giocatori di questo movimento sportivo. Un cambio diimportante, certamente, perche ha parlato recentemente della suaavventura all’interno di un mondo in costante espansione. Le parole di: “Un bravodeve conoscere tante cose” “Transizione da giocatore a? Non così difficile perché mi sono operato sei volte al ginocchio ed era diventato troppo difficile competere ad alto livello. Mi sono ritirato per infortunio e questo ha reso più facile la decisione – queste le parole diintervistato daMagazine -. Qualità migliori di un? Conoscere il gioco, saper attuare le correzioni tecniche necessarie, avere la giusta esperienza e individuare i momenti giusti.