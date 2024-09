Mi ha voluto lui | Mara Venier si commuove per Luca Giurato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "Ho cominciato la prima edizione di Domenica In nell'anno 1993-1994 e mi halui, vicino a lui,":ha aperto la sua sedicesima edizione di Domenica In su Rai 1 con un dolce ricordo del collega e amico, scomparso qualche giorno fa a 84 anni in seguito ad un infarto fulminante mentre si trovava in vacanza al mare con la moglie Daniela Vergara a Santa Marinella. "Io voglio ricordare quell'edizione così, con queste immagini. Per te,adorato", ha proseguito la, mandando in onda delle immagini del giornalista, un videoclip che ricorda i momenti più belli della prima edizione del programma, tra tantissime risate e molti “Amore” urlati durate le dirette. "Ciao! Se sono qui ancora oggi è solo grazie a te!", ha chiosato infine la conduttrice, usando parole piene di gratitudine e affetto per il collega scomparso.