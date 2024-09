Da San Gimignano a una Firenze senza overtourism | le mete migliori da visitare a settembre

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 15 settembre 2024)è uno dei mesiper esplorare la Toscana: il clima è ancora mite, la folla estiva si è ritirata e la natura si accende di colori caldi. La regione offre una combinazione perfetta di arte, storia, enogastronomia e paesaggi mozzafiato. Ecco cinque località da non perdere durante questo mese speciale. 1. San: il Medioevo tra le colline Conosciuto come la Manhattan del Medioevo per le sue torri imponenti, Sanè un borgo incantevole che sembra sospeso nel tempo.è ideale per passeggiare tra le sue stradine in acciottolato, assaporare un bicchiere di Vernaccia, il celebre vino bianco locale, e godere di panorami mozzafiato sulle colline circostanti. Le temperature fresche ma ancora piacevoli rendono più facili le escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri tra vigneti e uliveti.