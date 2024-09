Ascolti tv | come sono ripartiti i programmi di settembre 2024 rispetto ai dati Auditel della scorsa stagione?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Male Bianca Berlinguer, Bruno Vespa, Mario Giordano e Myrta Merlino. Bene Lilli Gruber, X Factor, Corrado Formigli e la solita conferma per Temptation Island. Aspettando Maria De Filippi e Carlo Conti Con la riapertura delle scuole anche la tv generalista ha finalmente ripreso a "correre", dopo quasi 3 mesi passati in letargo tra repliche e fondi di magazzino. Tutti i canali del telecomando sirianimati con non poche trasmissioni che hanno riacceso le proprie telecamere. Ma com'è andato questo ritorno sui banchi televisiviai vari debutti di un anno fa? Chi ha guadagnato o perso telespettatori e/o punti di share? Proviamo a scoprirlo, soffermandoci sulle principali reti generaliste. RAI 1 Se di Affari Tuoi e Reazione a Catena abbiamo già parlato, con Stefano De Martino partito a razzo