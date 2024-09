Da Usa decine di F-35 alla Romania per 72 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita didi jet da combattimento F-35 al suo alleato NATO, un accordo del valore di 7,2di. Il contratto, che deve ancora essere approvato dal Congresso degli Stati Uniti, riguarda l'acquisto da parte di Bucarest di 32 aerei F-35A e relative attrezzature, prodotti dal gigante aerospaziale e della difesa statunitense Lockheed Martin. "Questa proposta di vendita sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti migliorando la sicurezza di un alleato NATO che è una forza importante per la stabilità politica ed economica in Europa", ha affermato in una nota il Dipartimento di Stato.