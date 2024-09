Terremoto Milan via un titolarissimo | 50 milioni e saluta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 13 settembre 2024), i rossoneri potrebbero perdere un giocatore assai importante nello scacchiere di Fonseca: 50e addio Nel fine settimana si torna in campo e ildi Paulo Fonseca cercherà la prima vittoria di questo campionato in casa contro il Venezia. Diciamo che non è un match difficile per i rossoneri, soprattutto se riuscissero a mettere in campo tutte quelle qualità che, evidentemente, sono sotto gli occhi di tutti. Fonseca (Lapresse) – Ilveggente.itC’è ovviamente anche curiosità per capire quello che sarà l’atteggiamento dell’allenatore nei confronti di Leao e Theo Hernandez: se verranno mandati in campo dal primo minuto allora i problemi che sono sorti all’Olimpico saranno risolti; altrimenti, qualora decidesse di tenerli di nuovo fuori, ci potrebbero essere davvero degli strascichi importanti, da seguire attentamente, anche in ottica mercato.