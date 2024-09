Dalla Romagna all’Emilia e ritorno | i destini incrociati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il derby Cesena-Modena è anche la sfida dei rispettivi tecnici con il loro passato: sia Michele Mignani, oggi sulla panchina bianconera, che Pierpaolo Bisoli, mister dei canarini, hanno infatti guidato in carriera i loro prossimi avversari. Non solo però, lunga è la lista dei giocatori che hanno indossato le due casacche e scorrendo l’elenco si scopre che ci si potrebbe fare una squadra, e che squadra. In porta si avrebbe l’imbarazzo della scelta tra, Marco Ballotta, 276 partite con gli emiliani, 5 presenze invece in bianconero, e Francesco Antonioli, che viceversa ha collezionato 106 gettoni in riva al Savio, mentre col Modena è sceso in campo 30 volte ad inizio carriera. In difesa si parte dal presente con Matteo Piacentini, 15 presenze a Modena, 18 nel Cesena e Mattia Caldara, 29 presenze e 3 reti a Cesena nella stagione 2015-16 e oggi in gialloblù.