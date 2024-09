L' immigrazione non c' entra niente con la sicurezza? | Susanna Ceccardi inchioda la sinistra | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Nel nostro Paese ma anche in Europa c'è un'emergenzache è inscindibilmente legata al tema dell'": l'europarlamentare della Legalo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4. "Per anni - ha proseguito la deputata del Parlamento Ue - mi sono sentita dire, nelle aule dei consigli comunali, nelle aule parlamentari, nei salotti televisivi, da una certa parte dellae degli opinionisti che l'non c'vacon la. Bè, basta vedere il numero dei reati commessi da stranieri nel nostro Paese per capire che invece l'irregolare è un fattore determinante del senso di innelle nostre città".