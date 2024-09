Dantebus sono 12 gli artisti vincitori dei Concorsi Nazionali 2024 di poesia racconti pittura e fotografia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024)12 glipremiati danei. Tre opere vincitrici per ciascuna delle quattro categorie in gara, ovverostate scelte tra 3.875, 25.414 poesie, 15.456 dipinti e 17.132 fotografie, per un totale di 61.877 opere ricevute e valutate da una giuria di esperti. I temi maggiormente affrontati dai partecipantistati violenza sulle donne, guerra, ma anche memoria e ricordi familiari. Un'edizione da record quella organizzata dalla Prima Casa Editrice che nasce da un Social Network per, che ha visto premiate le province di Venezia, Udine, Modena e Agrigento e le città di Padova, Roma e Treviso.