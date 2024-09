Torna CapriArt* | contro l’overtourism l’isola sogna il ritorno alle origini del suo mito

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Quattro muse, tre location, dodici creazioni originali, venti artisti italiani e internazionali, quattro edizioni, un pubblico affezionato. Un’altra Capri è possibile. Non soltanto quella dele della mondanità. All’ombra di Villa Lysis, luogo di amori e identità,per il quarto anno, dal 19 al 22 settembre, il festival “– Arte come rivendicazione di genere” con il suo cenacolo di artisti, da Anna Ammirati a Lino Musella, da Cristina Donadio a Marie Modiano e Peter von Poehl che incontrerà il pubblico riportando in vita la memoria della Capri che fu. Quella dei giardini segreti e degli intellettuali, dell’impegno e della cultura queer, della libertà. A picco sul mare, all’ora del tramonto, dopo aver percorso i sentieri remoti delpiù vera, ilpropone un cartellone archeologico e contemporaneo.