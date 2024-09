Quanto ha guadagnato Roglic con la vittoria alla Vuelta 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre– Con la fine dellacala il sipario della stagione in corso sui Grandi Giri, che hanno visto il dominio totale della Slovenia grazie agli acuti prima di Tadej Pogacar (al Giro d'Italiae al Tour de France) e poi di Primoz, il re in Spagna per la quarta volta come il totem Roberto Heras.haOltregloria come sempre c'è molto di più, specialmente se le fatiche sono tante e meritano una gratifica anche più concreta. Parlando dell'aspetto economico, nel caso dellale cifre sono lontane da quelle del Giro d'Italia e soprattutto del Tour de France: per non parlare di altri sport ben più ricchi, come il tennis. Eppure, oltre al palmares, anche le finanze disi sono ingrossate dopo il quarto trionfo in terra spagnola in seguito al tris messo a referto tra il 2019 e il 2021.