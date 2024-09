Manovra l' Ue avvisa l' Italia | più tempo ma zero errori La Lega insiste | vuole la Flat Tax sopra gli 85mila€

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il governo Meloni lavora alla prossimafinanziaria, il Tesoro è a caccia di risorse, si stima un piano da oltre 25 miliardi visti i tanti interventi da fare. Ma sulla legge di bilancio arriva anche l'aiuto di Bruxelles che ha deciso di concedere all'piùper presentare il piano strutturale relativo ai conti pubblici per i prossimi cinque anni. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, lo presenterà in Consiglio dei ministri dopo metà mese, e il Parlamento - riporta Il Corriere della Sera - impiegherà almeno dieci giorni per l’esame, le audizioni e dare il suo parere. Difficilmente il Piano arriverà entro il 20 settembre, anche se la Commissione Ue non considera la scadenza ultimativa. Segui su affarni.it