Sinner nella leggenda | solo sette tennisti nella storia hanno fatto tanto

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannikcontinua a scrivere pagine di. La vittoria agli US Open gli consente di stabilire un altro record: ecco di cosa si tratta Janniksempre piùdello sport italiano. È il primo azzurro a conquistare due Slam nello stesso anno. Infatti dopo il successo agli Australian Open, il ragazzo di San Candido ha trionfato anche agli US Open al termine di una finale dominata contro il padrone di casa Taylor Fritz. Jannik(Lapresse) – cityrumors.itUna vittoria in tre set (6-3 6-4 7-5) che permette adi scrivere una nuova pagina di. Con questo trionfo, infatti, Jannik riesce a raggiungere un traguardo cheprima di lui erano riusciti a tagliare. Stiamo parlando di colleghi del calibro di Novak Djokovic, Roger Federe, Rafa Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Daniil Medvedev e André Agassi.