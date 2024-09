Casette di Natale è caccia Lanciato il bando per il Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) È il primo passo verso la città del. Lealprendono forma, per il momento nero su bianco. Ma siamo alle fondamenta della costruzione dell’evento clou dell’anno che porta in città oltre trecentomila visitatori. Una macchina da guerra ormai super collaudata che impegna fondazioni ArezzoIntour e Guido Monaco, in tandem con gli strateghi della Confcommercio. Già al lavoro per costruire la Casa di Babboalla Fortezza, accanto al quartier generale della fantasia e delle Meraviglie. Movimenti al: qui ArezzoIntour lancia ilper il villaggio degli artigiani, intorno all’anello del parco storico: una cittadella in stile montagna, con quaranta piccoli chalet che custodiscono piccole-grandi creazioni. La manifestazione di interesse è già stata pubblicata.