Nations League avvio shock per l' Italia ma batte la Francia 3-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - Brilla l'nella prima partita post-Europeo: al Parco dei Principi di Parigi arriva una vittoria di grande prestigio contro i padroni di casa dellanel debutto in. Luciano Spalletti propone Ricci dall'inizio e rilancia Tonali, rientrato dalla squalifica, con Retegui unica punta supportato da Pellegrini. Pronti-via e lapassa in vantaggio dopo appena 14" con Barcola, che ruba palla a un distratto Di Lorenzo e si invola perre Donnarumma. Ma la risposta degli Azzurri dopo l'è immediata, con la traversa di Frattesi al 6'. L'cresce minuto dopo minuto con un gioco fatto di frequenti cambi di gioco, come quello di Cambiaso che trova Dimarco, scambio con Tonali che con un colpo di tacco restituisce palla all'interista, capace di scaricare un sinistro al volo all'angolino: è 1-1 alla mezz'ora.