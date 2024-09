Ludovica Valli ha partorito è nata la terza figlia | ecco come si chiama e l’annuncio social

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 5 settembre 2024)hala sua: la famiglia si allarga, masila bimba? L’ex volto di Uomini e Donne ha condivisovia Instagram. Nonostante il percorso nel dating show di Maria De Filippi,ha trovato l’amore fuori dal programma: oggi è felicemente impegcon Gianmaria Di Gregorio, che è anche il padre dei suoi tre figli. La primogenita siAnastasia e oggi ha 3 anni, il secondo bimbo, invece, Otto Edoardo e oggi ha un anno e mezzo. Stanotte, invece, è arrivata ladie del suo compagno:della gravidanza era arrivato lo scorso 3 marzo e in quell’occasione, in compagnia dei suoi due bambini, aveva raccontato di essere in attesa di una femmina.