Altro che finita nuova vita Chiara Ferragni in televisione sta per accadere l’impensabile

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024)per. Dopo il caso Balocco e la conseguente inchiesta per truffa aggravata, l’imprenditrice ha infatti annunciato “di aver creato, all’interno dei rispettivi siti web, www.theblondesalad.com e www.brand.com, una sezione informativa ‘Attività benefiche’ esclusivamente dedicata ad approfondire i dettagli di tutte le iniziative con finalità benefiche che le stesse dovessero svolgere. Una decisione arrivata dopo la bufera sui famosi pandori Balocco col suo marchio e la conseguente inchiesta per truffa. Come spiegato dalla stessa, nella sezione dedicata ci saranno “aggiornamenti con le informazioni ricevute dai soggetti destinatari sugli andamenti e i risultati conseguiti con tali iniziative”. “Non sarò nel cast”.