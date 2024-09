Schianto frontale prima del concerto paura per i Tazenda | In ospedale per le visite la manager ha riportato un’ustione per l’esplosione dell’air bag

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)per i. Il celebre gruppo musicale sardo è rimasto coinvolto un incidente stradale. Il furgone che trasportava la band, diretta a Settimo San Pietro, in Sardegna, per ildi chiusura della festa patronale, si è scontrato frontalmente con un’auto sulla strada provinciale 12 intorno alle 20.15 del 2 settembre: l’impatto è stato violento e in diversi sono rimasti feriti. La conducente dell’auto è stata trasportata in codice rosso all’Brotzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monserrato e del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.