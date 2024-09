Oltre il burnout la meditazione per ritrovare la gioia di insegnare Il pedagogista Migliorati | La nostra benzina è l’emozione Meno stress più apprendimento INTERVISTA

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Il gioco del Benessere. Teoria e pratica dellafisiologica emotiva per i bambini” è un manuale semplice da comprendere e soprattutto applicabile da subito nel lavoro con i bimbi e le bimbe, che integra conoscenze teoriche ad aspetti pratici, fornendo anche moltissimi spunti operativi. Lo ha scritto Simoneche opera attraverso consulenze in scuole di ogni ordine e grado che in ambito privato, con incontri individuali o in piccolo gruppo di bimbi con difficoltà, disagi o con disabilità,che nel supporto alla genitorialità. Si occupa di supervisione professionale e di formazione per gli insegnanti e di formazione anche in ambito sanitario. L'articoloil, laperladi. Il: “La, più