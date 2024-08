’L’impresa eccezionale’ | stasera c’è il tributo a Lucio Dalla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Musica e buona enogastronomia a firma della Pro loco in piazza Giampaoli, con l’evento che vede protagonista la musica dell’immensoe i prodotti locali. Protagonista del palco per ilal cantautore, sarà la band toscana composta da cinque elementi, ‘L’impresache aprirà il concerto (con ingresso gratuito) alle 21.30. La musica non sarà lasciata sola ma unita alle degustazioni di porchetta, salumi, patatine, dolci, vino cotto e birra artigianale, proposte dagli stand della Pro loco, dalle 19. La serata si chiuderà con l’estrazione dei biglietti della lotteria. "Una serata concepita in chiusura d’estate – dice Amos Bassetti – per creare aggregazione, socialità e valorizzazione di luoghi e prodotti tipici locali". Paola Pieragostini