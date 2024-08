Sorteggi Champions De Siervo | Italia di nuovo protagonista nuovo format affolla il calendario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine deidellaLeague 2024/2025. “L’è tornata, abbiamo cinque squadre al via in questa che è una competizione nuova e difficile – afferma – E’ anche difficile fare delle previsioni, ma le nostre squadre devono avere come obiettivo quello di superare la prima fase”. Allo stesso tempo ilcrea preoccupazioni a coloro che considerano ilgià troppoto di partite, come spiega lo stesso De: “Ovviamente è una competizione che dura tutto l’anno, quindiil. Questa cosa ci preoccupa come addetti ai lavori.”, De: “diil” SportFace.