Oliviero Toscani è malato di amiloidosi | E si muore non c’è cura Forse chiamo Cappato

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il fotografodi. «E si. Non c’è», spiega lui oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Oggi il fotografo sta «in un modo come non sono mai stato prima. Sto vivendo un’altra vita. Vengo da una generazione, quella di Bob Dylan, dove eravamo forever young , il pensiero di invecchiare proprio non c’era. Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80». L’è caratterizzata da un accumulo di aggregati proteici anomali che si depositano in diversi tessuti del corpo, con conseguente danno d’organo. Se ne conoscono 41 diverse tipologie. Tra le terapie ci sono cicli di chemioterapia per distruggere le cellule del midollo osseo che producono proteine anomale. L’La speranza di vita va dai 2 ai 4 anni.