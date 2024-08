Camperisti all’attacco | | Divieto illegittimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’associazione nazionale Coordinamentoha inviato al Comune di Montemonaco e per conoscenza al Prefetto di Ascoli e ai carabinieri, la richiesta di immediata revoca o correzione della ordinanza sindacale 16 del 6 agosto 2024 suldi sosta di camper e simili in area pubblica non attrezzata. L’Ancc dal 1985 è la più grande associazione italiana rappresentativa di coloro che circolano in autocaravan. Tra gli scopi sociali vi è la tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del codice della strada, in particolare intervenendo come in questo caso, attraverso azioni di contrasto e impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione di autocaravan.