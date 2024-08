Violazioni del Divieto di Avvicinamento | Ex Marito Arrestato e Posto ai Domiciliari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Teramo - Un uomo è statoaiper ripetutedeldialla sua ex moglie, su disposizione del giudice del tribunale di Teramo. L'uomo, nonostante l'ordine di allontanamento, era stato più volte sorpreso dai carabinieri della stazione di Silvi Marina mentre si aggirava nei pressi dell'abitazione della donna e in altri luoghi da lei frequentati. Le forze dell'ordine, dopo aver registrato le continue infrazioni, hanno chiesto e ottenuto un ulteriore provvedimento restrittivo nei confronti dell'ex. L'arresto e la successiva misura degli arrestisono stati eseguiti dai militari dell'Arma, che hanno agito per garantire la sicurezza della vittima e far rispettare le disposizioni del tribunale. leggi tutto