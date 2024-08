Trova un bancomat e tenta di estorcere soldi al proprietario pontino per la restituzione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Rimento etivo di Estorsione La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un cittadino di origine marocchina, accusato dita estorsione ai danni di un uomo. L’episodio è avvenuto ieri presso una filiale bancaria del capoluogo, dove gli agenti della squadra volante sono intervenuti in seguito a una segnalazione. La Dinamica dei Fatti Lo straniero, arrivato in banca prima dell’apertura degli sportelli, ha mostrato una cartaagli addetti, chiedendo informazioni. Non avendo ottenuto risposte, si è seduto nell’area d’attesa. Poco dopo, un cliente della banca si è presentato agli sportelli, dichiarando di aver probabilmente smarrito una delle sue carte durante un prelievo e chiedendo se fosse statata. Gli operatori hanno indicato che la carta in questione poteva essere quella in possesso dello straniero.