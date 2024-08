Napoli-Manchester United fatta per McTominay! Lo scozzese potrebbe partire oggi per l’Italia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Antonio Conte avrà presto un nuovo rinforzo in centrocampo: siamo ai dettagli finali per l’arrivo dial. NOTIZIE MERCATO. Ilsta per piazzare un colpo di mercato di grande rilevanza. Scott, centrocampistadel, è vicinissimo a trasferirsi al club azzurro. L’annuncio è stato fatto da Fabrizio Romano, uno dei principali esperti di calciomercato a livello internazionale. Romano ha confermato che “ile ilstanno completandol’accordo per Scott.” Secondo le ultime notizie, ilha dato il via libera per il trasferimento, mentre si attendono gli ultimi dettagli burocratici prima della chiusura definitiva dell’affare.