Lukaku-Napoli Romano | Here we go confermato! visite mediche e firma

(Di martedì 27 agosto 2024) Fabrizioconferma: Romeluè del. Risolti i problemi sui diritti d’immagine, il bomber belga è pronto per le. Via libera anche ai documenti e alleper il passaggio di Romelual. A confermarlo è Fabrizio, esperto di calciomercato, con il suo iconico “we go!”.ha condiviso l’aggiornamento su X (ex Twitter): “Green light also on documents for Romelu’s move to! He’s been authorized to travel for medical tests and contract signing. €30m permanent deal plus add-ons, deal until June 2027. Never in doubt.we go, confirmed.” Tradotto: “Via libera anche ai documenti per il passaggio di Romelual! È stato autorizzato a viaggiare per esami medici e perre il contratto. € Contratto permanente da 30 milioni più componenti aggiuntivi, validità fino a giugno 2027. Mai in dubbio.