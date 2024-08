Nessuna crisi per Vanessa Incontrada e il marito | ecco la prova che l’amore va a gonfie vele

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024)e suoRossano Laurini non sono affatto in! I due proprio di recente hanno dimostrato che il loro amore sia più vivo che mai. Proprio negli ultimi giorni,ha condiviso una foto insieme a suo, mentre lui le dà un dolce bacio sulla guancia. La didascalia smentisce con forza tutti i rumors su una possibilematrimoniale. L’attrice italo-spagnola, ha scritto: “Non servono le parole ”. La coppia, comunque, non ha mai nascosto di aver vissuto alti e bassi, ma nonostante tutto il loro amore ha sempre retto. Oggie Rossano stanno insieme da quasi 20 anni e nel 2008 è nato Isal, il loro unico figlio. Laurini, tuttavia, era già padre di una figlia maggiore che oggi ha un ottimo rapporto con suo fratello e la moglie di suo padre.