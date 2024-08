Cade velivolo | un mortoun ferito grave

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 21.15 Un uomo è morto e una donna è rimastamente ferita precipitando con un ultraleggero in un campo agricolo a Campolongo Maggiore (Venezia). Da accertare la dinamica dello schianto. All'arrivo dei soccorsi non vi era già nulla da fare per l'uomo, probabilmente ai comandi del: sarebbe morto all'istante per le gravi lesioni riportate nell'urto. La donna invece è stata stabilizzata sul posto dai sanitari e poi portata in ospedale a Padova. Ore di lavoro per i vigili del fuoco per rimettere l'area in sicurezza.