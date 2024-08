Ippica sport e cultura Romagna Iniziative in pista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Quella di oggi è la serata che l’ippodromo del Savio dedica ogni anno a, consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio romagnolo, valorizzando progettiivi e di interessele legato al mondo dei giovani, per cui al ristorante Trio ci saranno i rappresentanti delle aziende e di alcuni enti sostenuti. La corsa più importante sarà la sesta, ‘Trofeo’, alle 23.05: ci sono grandi attese per Ennio Grif, con Manuel Pistone alle redini, favorito su Eureka Di Cecco e Andrea Farolfi. Alle 21 la serata inizierà con una corsa riservata alle puledre di due anni che non hanno ancora vinto: fra le sette concorrenti i favori del pronostico sono per Gabriella Jet, guidata da Andrea Farolfi, che dopo la rottura al debutto ha ben figurato proprio al Savio, ma che dovrà vedersela con la promettente Giulia Play.