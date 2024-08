De Novellis e Francolini azzurri | Che emozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) E’ stata Dublino ad ospitare lo "Stage di Sviluppo IV Nazioni" che ha visto coinvolte le Selezione Under 18 di Italia, Galles, Scozia e Irlanda. Tra i giovaniconvocati anche due pesaresi: Luca Dee Lorenzo, entrambi classe 2007 e in forza alla formazione Under 18 della Fiorini Pesaro Rugby. "Un’esperienza unica - raccontano in coro i due giovani rugbisti - tra i bellissimi paesaggi irlandesi e campi da rugby verdissimi. Ci siamo trovati subito bene con la squadra e con i tecnici. Ci ricorderemo a lungo questa prima esperienza in maglia azzurra. Dieci giorni intensi, anticipati da due raduni a giugno e luglio a L’Aquila e a Parma e da due giornate di allenamento a Roma prima di partire per Dublino. Tornati a casa stanchi ma felici". "Gli allenatori sono stati molto bravi ad aiutarci a gestire l’ansia. – racconta Lorenzo-.