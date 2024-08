Io come Velasco vinco a 70 anni a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Se Julioha raggiunto l’oro olimpico a 72, anche io voglio sognare ancora. E penso già a Los2028". Massimo Costantini non si ferma e di ritorno in Italia dall’India, dove si era recato dopo la chiusura delle Olimpiadi di Parigi, al "Carlino" confida di pensare già ai prossimi Giochi. Il coach senigalliese di tennistavolo era alla quarta Olimpiade con tre Paesi diversi: nel 1988 a Seoul fu il primo giocatore italiano a disputare i Giochi, quindi è stato ad Atene 2004, Rio 2016 e Parigi 2024 rispettivamentetecnico di Italia, Stati Uniti e India: tra quattrone avrà settanta ma potrebbe essere anche a Losancora con l’India, per strappare una medaglia storicaha appena fatto il collega– la cui avventura in panchina in fondo partì poco distante da Senigallia, a Jesi, nel 1983 – uno che ha dimostrato che l’età davvero non conta.