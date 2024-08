Cesena rilancio della Rocca Malatestiana | Navette e fermate dei bus per facilitare l’accesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Cinque anni di tempo per rilanciare la. L’associazione Jazzlife si è aggiudicata - in continuità – il bando per la gestionefortezzate per il prossimo quinquennio, aprendo una nuova parentesi pensata per far voltare definitivamente pagina a uno dei luoghi col più alto potenziale del nostro territorio, buona parte del quale aspetta ancora di essere valorizzato. Luca Di Luzio, presidente di Jazzlife, è un’occasione importante. “La nostra gestione è iniziata tre anni fa: siamo arrivati fin qui con proroghe temporanee, in un contesto decisamente non semplice: il primo punto era avviare il. Lo abbiamo fatto. Ora si aprono cinque anni nuovi, quelli durante i quali dobbiamo davvero ‘fare il botto’. Abbiamo le idee chiare su come riuscirci, partendo da due punti”.