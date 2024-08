Belen Rodriguez ritorna single e rispunta il nome di Stefano De Martino | il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 17 agosto 2024)sembra siatadopo la recente storia con Angelo Edoardo Galvano vissuta con molta riservatezza. Il settimanale Oggi ha lanciato una clamorosa indiscrezione raccogliendo la seguente testimonianza, che proviene da una persona che conoscerebbe molto bene: “Non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione daDee anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni.” Una rivelazione sorprendente che alimenta i sospetti sulla possibilità di rivedere insiemeDetorna a raccontarsi: l’intervista che svela il futuro dell’argentina Incalzata dalle domande intimiste in una intervista concessa a TV, Sorrisi & Canzoni non nasconde la gratitudine provata verso le colleghe conduttori Maria De Filippi e Mara Venier,