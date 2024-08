Emergenza Sanità Piazza FI | Da Mastella e De Luca ancora menzogne e promesse disattese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo letto con attenzione l’intervento del sindaco di Benevento sull’Ospedale San Pio. Purtroppo non possiamo che constatare come la realtà continui a raccontare di unaallo stremo. Basterebbe recarsi al pronto soccorso di Benevento per verificare il calvario quotidiano che pazienti e personale sanitario sono costretti a vivere. È ormai evidente come leelettorali del governatore Vincenzo De, alleato del Sindaco di Benevento, in particolare quelle legate all’attuazione del decreto 41/19 per l’ospedale di Sant’Agata, siano rimaste lettera morta. A tal proposito ci chiediamo che fine abbia fatto l’incontro con Desull’ospedaliera di Sant’Agata dei Goti annunciato, con spavalderia, dal sindaco.