Afghanistan | dove abbiamo sbagliato?

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il 15 agosto saranno tre anni dal disordinato ritiro dei contingenti occidentali dall’, quale conseguenza degli Accordi di Doha (29 febbraio 2020), che hanno di fatto ceduto il Paese agli studenti coranici (modello accordi Parigi per il Vietnam del Sud del 1973), con l’accelerazione nel ritiro delle ultime migliaia di soldati USA voluta dal Presidente Trump e con modalità e tempi sbagliati imposti dal Presidente Biden. In questo modo, in un caldo agosto del 2021, vent’anni dopol’avvio dell’intervento Internazionale in,sono andati perduti tutti i risultati faticosamente (e sanguinosamente) raggiunti e le conquiste sociali ottenute, soprattutto quelle relative al ruolo delle donne, delle bambine e delle minoranze etniche.