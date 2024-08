Uso dei social e mail aziendali | Come evitare furti e truffe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I ladri e i truffatori non vanno mai in vacanza, per cui per cercare dibrutte sorprese è meglio seguire alcuni accorgimenti. E’ quanto ricorda la Polizia postale che suggerisce ai cittadini le attenzioni da avere. "Pubblicare suiuna foto scattata con gli amici in riva al mare – si spiega – rivela che siamo lontani da casa e può invogliare i ladri di appartamento a visitare la nostra abitazione. Le immagini e i video che condividiamo mostrano con precisione le nostre abitudini quotidiane e rendono facile la nostra profilazione. Scegliere di pubblicare le foto delle vacanze solo al ritorno dalle ferie e rendere privati i nostri profili può rendere più sicure le nostre condivisioni". Ma situazioni a rischio ci sono anche per chi resta in ufficio.