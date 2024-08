Volley Velasco stravince la sfida con Santarelli L’esperienza ha la meglio contro l’allenatore del momento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Uno aveva vinto tutto l’anno scorso con la Nazionale della Turchia, l’altro aveva completato l’opera nel settore giovanile azzurro maschile portando in finale tutte le squadre di cui era supervisore. Hanno rischiato di essere avversari nel campionato italiano e ladiretta è stata solo rinviata ai Giochi Olimpici, passando però per una importante vittoria azzurra in VNL proprio in casa della Turchia. Julioha vinto ladelle panchine con Daniele. Una vittoria per ko tecnico con il doppio 3-0 nel girone e poi nella semifinale che non lascia spazio a discussioni.