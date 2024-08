Rissa tra famiglie muore accoltellato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 agosto 2024) 12.15 Un 30enne è morto dopo essere statodurante un litigio furioso traa Tavullia,in provincia di Pesaro Urbino. Al termine di una violenta discussione tradi origini albanesi, il giovane è stato portato ferito gravemente in ospedale per un intervento chirurgico disperato. Nellasono rimaste ferite almeno 4 persone. I feriti sono stati trasferiti nell'ospedale di Pesaro. Non si conoscono i motivi della.Indagano i Carabinieri per capire movente dell' omicidio e individuare il responsabile.