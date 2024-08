Calcio Serie D Prato tanti giocatori con la febbre Salta la prima amichevole in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Niente debutto odierno al Lungobisenzio per il. L’con il San Donato Tavarnelle è infatti stata cancellata alla luce delladi defezioni che in questi giorni si sono susseguite nel gruppo di mister Maurizio Ridolfi. Più, infatti, durante il ritiro di Porretta Terme sono stati colpiti da attacchi febbrili, costringendo i biancazzurri a scendere in campo già contro la Carrarese Giovani con l’organico ridotto. Una situazione che ancora non si è risolta e che quindi ha fatto prendere la scelta alla società laniera di chiedere di annullare l’. Richiesta subito accettata dal San Donato Tavarnelle. Una decisione cautelativa anche per evitare il rischio di incappare in infortuni muscolari in un momento cruciale della preparazione in vista di Coppa e campionato.