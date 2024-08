Trasloco extra lusso da 2 5 milioni di euro per 39 criceti protetti | il piano curioso dell’amministrazione tedesca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) La scuola prima di tutto, ma anche 39ni di campo rigorosamente(dal nome latino Cricetus cricetus) hanno la precedenza assoluta. L’amministrazione comunale di Erfurt, in Germania, ha attuato unper liberare uno spazio fondamentale – dopo aver vagliato 18 ipotesi, poi naufragate – per la costruzione di una nuova scuola. Il problema, come riporta il giornale tedesco Bild, è che proprio in quell’area correvano e vivevano ida proteggere. Cosa fare allora? L’ufficio di pianificazione urbana ha finanziato ben 2.5diper ildei piccoli animali. “Abbiamo l’obbligo di fare qualcosa per i. Ora stiamo cercando una nuova casa per loro.