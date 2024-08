Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci l’inaspettato video insieme dopo la rottura | Sembrava che ci dovessimo fare la guerra ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lo scorso 17 luglioha annunciato la fine della sua relazione con. “Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti“, aveva spiegato l’ex concorrente di Temptation Island.poco, la coppia ha iniziato a lanciarsi frecciatine e recriminazioni. La ‘social’ è cominciata con un messaggio di, che ha tuonato: “Buffo come le persone che dichiarano di non avere rimpianti e di essersi sempre impegnate, siano poi quelle che non hanno fatto altro che perseverare nel commettere errori su errori“. L’ex volto de L’Isola dei Famosi ha quindi chiarito di essere stata lei a voler porre fine alla loro relazione: “Ho deciso di interrompere la relazione perché il sentimento da parte mia era finito.