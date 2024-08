Il 6 ottobre il voto per il rinnovo del Consiglio della Città metropolitana di Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024)metropolitanodi, c’è la data per ildell’ente. Le elezioni si svolgeranno domenica 6, dalle 8 alle 20. Ilmetropolitano sarà composto dalla sindacaSara Funaro e da diciotto consiglieri eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali di tutti i Comuni che fanno partedicondiretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorioMetro. Possono essere candidati i sindaci ed i consiglieri comunali in carica nei Comunidi, raggruppati in liste concorrenti che dovranno essere presentate entro metà settembre, precisamente dalle 8 alle 20 di domenica 15 settembre e dalle 8 alle 12 di lunedì 16 settembre.