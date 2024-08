A Livigno c' è un ristorante dove si fa la vera cucina di montagna senza sprechi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 agosto 2024) È proprio lassù, tra le montagne,la vita è più difficile perché è una sfida continua in condizioni spesso proibitive, che una proposta gastronomica di qualità contribuisce con le sue scelte di fondo a rendere ancor più evidenti quelli che oggi sono gli imperativi più urgenti nel mondo dell'alta. E non solo di quella di. Parliamo della Téa del Kosmo di(SO),gourmet situato a 1800 metri, in alta Valtellina,si esprime il talento ispirato dello chef Michele Talarico. Un viaggio esperienziale in altaGià il nome del- che in dialetto livignasco indica la baita - ci trasporta in una tipica casa in pietra e in legno che con il suo calore sa ricreare uno spazio accogliente specie quando in inverno le temperature scendono, e di parecchio, sotto lo zero.