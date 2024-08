Tennis Lorenzo Musetti ha svoltato per davvero? A testa alta con i big e nuova mentalità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)continua nel proprio cammino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il toscano ha sconfitto il n.4 del mondo, Alexander Zverev, nei quarti di finale del torneo a Cinque Cerchi e si è meritato la qualificazione alle semifinali. Si tratta della prima volta che un giocatore italiano raggiunge in maniera ufficiale questo traguardo, considerando i tempi moderni. Ci sono altri due casi che andrebbero citati: Uberto De Morpurgo nel 1924 proprio a Parigi e Paolo Canè a Los Angeles 1984, ma in quest’ultimo caso iltornava essenzialmente come pratica dimostrativa ai Giochi. Questo risultato va in continuità con quanto ottenuto negli ultimi due mesi dall’allievo di Simone Tartarini.